Czy Indiana Jones i Wielki Krąg to część kanonu? Prezes Lucasfilm Games nie wyklucza powstania kolejnych gier

Gra Indiana Jones i Wielki Krąg zadebiutowała 9 grudnia na PC oraz konsolach Xbox Series X|S. Produkcja spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony graczy oraz krytyków, a jej średnia ocen w serwisie Metacritic to 87/100. Twórcy ze studia Machine Games pracują nad fabularnym dodatkiem The Order of the Giants oraz wersją na PS5, a obie te rzeczy mają zadebiutować w 2025 roku. Okazuje się jednak, że w przyszłości możemy doczekać się więcej gier ze słynnym archeologiem w roli głównej.

Douglas Reilly, wiceprezes Lucasfilm Games nie wyklucza stworzenia kolejnych gier. W rozmowie z serwisem Variety powiedział, że zależy im na dobrych historiach, a pomiędzy filmami jest sporo miejsca na nowe opowieści.

Aktualnie skupiliśmy się na dostarczeniu tego odbiorcom, stworzeniu DLC i osiągnięciu jak największego sukcesu. Myślę, że zawsze szukamy wspaniałych historii. A dobra wiadomość jest taka, że między filmami jest sporo przestrzeni, w której moglibyśmy opowiedzieć bardzo interesujące historie z Indianą Jonesem.

Reilly został zapytany również o to, czy Wielki Krąg jest częścią kanonu. Jego odpowiedź pozostawiamy Wam do interpretacji.

Kanon to taki skomplikowany koncept. To oryginalna historia osadzona pomiędzy wydarzeniami z Poszukiwaczy Zaginionej Arki i Ostatniej Krucjaty. Pracujemy blisko ze studiem i osobami odpowiedzialnymi za markę. Więc tak, w tym sensie jest to autentyczne doświadczenie Indiany Jonesa.