Powstaną nowe filmy animowane z uniwersum Spider-Mana? Ta plotka ucieszy fanów postaci kobiecych i złoczyńców

Produkcje od Sony związane z postacią Spider-Mana mają dwie twarze - z jednej strony jest uniwersum, w którym znajduje się Venom, Morbius, Madame Web i niedługo Kraven, a z drugiej doskonałe filmy animowane w postaci Spider-Man: Uniwersum i Spider-Man: Poprzez multiwersum, które są zarówno krytycznym, ale i finansowym sukcesem. Nie powinny nikogo zatem dziwić doniesienia o tym, że to właśnie animowana strona może dostać więcej nowości w przyszłości.

Daniel Richtman, znany i rzetelny insider, którego informacje często się sprawdzały, podzielił się wieściami o tym, że Sony Pictures przygotowuje dwa filmy animowane, które byłyby powiązane z postacią Spider-Mana. Jednym z nich miałaby być opowieść skupiona na złoczyńcach, choć nie podał on o jakich dokładnie chodzi, a jako że galeria łotrów Pajączka jest bardzo okazała, fani na pewno będą mieli spore pole do spekulacji; nie wiadomo również, czy byłyby to postaci znane z filmów Spider-Verse czy nie. Z kolei drugi projekt miałby skupiać się na postaci kobiecej, którą nie byłaby jednak Spider-Woman; jej film był już zapowiedziany wcześniej.

Spekulacje fanów prawdopodobnie niedługo się zaczną, podobnie jak ratowanie wizerunku przez Sony Pictures po fatalnym przyjęciu Madame Web w kinach zarówno wśród krytyków, ale i publiczności.