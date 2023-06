Spider-Man: Poprzez multiwersum - dziś premiera w kinach. Co trzeba wiedzieć?

Sony

Spider-Man: Poprzez multiwersum to film animowany będący drugą częścią trylogii przygód Pajączka w wersji Milesa Moralesa. Tym razem wszystko idzie jeszcze mocniej w stronę multiwersum, czyli alternatywnych światów równoległych i dzięki temu mamy dziesiątki różnych wersji Spider-Mana na ekranie. Film w kinach jest dostępny w oryginalne oraz z polskim dubbingiem. Widz ma więc wybór jaką wersję chce obejrzeć!

Spider-Man: Poprzez multiwersum - zwiastun

Spider-Man: Poprzez multiwersum - opis fabuły

Z Brooklynu Miles trafia do multiwersum. Razem z Gwen Stacy, spotykają innych Spider-Man’ów, którzy mają za zadanie ochronę świata przed zagrożeniami. Kiedy bohaterowie spierają się o to, jak poradzić sobie z nowymi niebezpieczeństwami, Miles musi na nowo zdefiniować, co to znaczy być bohaterem i jak ocalić ludzi, których kocha.

Spider-Man: Poprzez multiwersum został uznany przez krytyków za niezaprzeczalnie wielkie arcydzieło i jeden z najlepszych filmów w historii. Ma on 95% pozytywnych recenzji ze średnią ocen: 8,7/10. Przekonajcie się sami w kinach.

