Spider-Man: Poprzez multiwersum - czy jest scena po napisach? Znamy odpowiedź

foto. materiały prasowe

Marvel przyzwyczaił nas do scen po napisach w filmach superbohaterskich. W dodatku w Spider-Man Uniwersum, czyli poprzedniej części we franczyzie, na samym końcu pokazano dodatkowe ujęcie z Miguelem O'Harą, czyli Spider-Manem 2099, który stał się potem ważną postacią w sequelu. Czy i tym razem warto nie wstawać z fotela, mimo rosnącej kolejki do kinowej ubikacji? Znamy odpowiedź.

Spider-Man: Poprzez multiwersum - czy jest scena po napisach?

W filmie Spider-Man: Poprzez multiwersum nie ma sceny po napisach. Możecie śmiało wyjść z kina. Jedyne, co pokazano, to tekst w połowie napisów, który informuje o tym, że powstanie 3. film z serii, czyli Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, który potwierdza, że to nie koniec ekranowych przygód Milesa Moralesa. Jednak ta informacja to nic nowego, ponieważ już wcześniej ogłoszono prace nad kolejną częścią.

Spider-Man: Poprzez multiwersum możecie obejrzeć w polskich kinach od 2 czerwca 2023 roku. Byliście już na seansie? Dajcie znać. Czekamy na wasze komentarze.