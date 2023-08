Spider-Man: Poprzez multiwersum - premiera w VOD w Polsce już 17 sierpnia - jakie platformy?

Źródło: Sony/Marvel

Reklama

Spider-Man: Poprzez multiwersum zadebiutuje w VOD w Polsce już 17 sierpnia. Będzie on dostępny w takich platformach jak Animacja będzie dostępna w następujących serwisach: Amazon Prime Video, Chili, Google Play, iTunes, Multimedia, Netia Go, Orange VOD, PLAY NOW, Player, Premiery Canal+, Polsat Box Go, Rakuten TV, SWEET.TV, UPC oraz Vectra. Mowa jest o serwisach, w których zakupujemy na własność wersję cyfrową animowanego widowiska.

Spider-Man: Poprzez multiwersum - opis fabuły

Miles Morales i Gwen Stacy ponownie łączą siły z wieloma innymi Pajączkami, by stanąć do walki z potężnym antagonistą – ma być on zagrożeniem większym niż wszyscy złoczyńcy, z jakimi mierzyli się do tej pory.

Spider-Man: Poprzez multiwersum - zdjęcia