Spider-Man: Poprzez multiwersum - Venom pojawi się w filmie? Może dość do zaskakującego cameo

Spider-Man: Poprzez multiwersum jest kontynuacją oscarowej animacji Spider-Man Uniwersum z 2018 roku. W nowej epickiej przygodzie Miles Morales, czyli przyjazny Spider-Man z Brooklynu, przeniesie się do multiwersum, aby połączyć siły z Gwen Stacy i nową drużyną Pajączków. Zmierzą się ze złoczyńcą potężniejszym niż kiedykolwiek mieli do czynienia.

W filmie pojawi się imponująca lista postaci i aktorów, którzy wcielą się w różne warianty postaci Spider-Mana. To oczywiście od początku prowokuje do pytań, czy np. Tom Holland pojawi się w animacji jako Spider-Man z MCU. Na ten moment są to tylko plotki, ale na tym nie kończą się dyskusje w sieci. Scooper Daniel RPK podaje, że w animacji Sony swój występ zaliczy... Peggy Lu. Aktorka wystąpiła w obu częściach serii Venom, wcielając się w Panią Chen, pracownicę sklepu, która wchodziła w zabawne interakcje z Eddie Brockiem granym przez Toma Hardy'ego i Venomem.

Choć nie wiadomo, jak będzie wyglądać jej rola w filmie, to otwiera nowe możliwości. Czy jest szansa, że pojawi się na ekranie także Venom? A może zostanie tylko wspomniany? Dowiemy się w dniu premiery.

Premiera 2 czerwca 2023 roku.