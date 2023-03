Citadel - zwiastun serialu szpiegowskiego. Wielkie widowisko reżyserów Avengers: Koniec gry

fot. Amazon Prime Video

Citadel to serialowa superprodukcja o budżecie 250 mln dolarów, za kamerą której stoją bracia Russo. Znamy ich przede wszystkim z takich widowisk jak Avengers: Wojna bez granic i Avengers: Koniec gry, a ostatnio zrobili dla Netflixa film Gray Man. Pierwszy zwiastun pokazuje, czego mamy się spodziewać po ich nowym szpiegowskim tytule.

Citadel - zwiastun

Citadel - o czym jest serial?

Osiem lat temu Cytadela upadła. Niezależna agencja szpiegowska mająca za zadanie dbać o bezpieczeństwo wszystkich ludzi została zniszczona przez agentów organizacji Manticore. Jest to potężny syndykat manipulujący światem z cieni. Kiedy Cytadela upadła, elitarni agenci Mason Kane (Richard Madden) i Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) ledwo uszli z życiem, ale pamięć została im wymazana. Od tego czasu pozostawali w ukryciu, żyjąc z nową tożsamością. Pewnego dnia Masona namierza dawny kolega, Bernard Orlick (Stanley Tucci), który desperacko potrzebuje jego pomocy, by powstrzymać Manticore przed ustanowieniem nowego porządku świata. Mason wyrusza na poszukiwanie Nadii, by razem wyruszyć na misję, która zabierze ich w różne rejony świata. .

Citadel - zdjęcia

Citadel

Citadel - premiera w Amazon Prime Video odbędzie się 28 kwietnia 2023 roku.