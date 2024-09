Więcej złoczyńców ze świata Spider-Mana w MCU? Marvel i Sony wprowadziły zmianę do umowy

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Historia współpracy Marvela i Sony w kwestii pokazywania Spider-Mana w MCU to materiał na dobrą książkę. Przypomnijmy, że 10 lat temu po wycieku maili drugiej z firm oba przedsiębiorstwa oficjalnie ogłosiły zawarcie umowy, na mocy której Dom Pomysłów mógł korzystać w Kinowym Uniwersum Marvela z postaci Petera Parkera, co definitywnie przekreśliło szansę na powstanie kolejnych części filmu z Andrew Garfieldem w roli głównej.

Najgłośniej o rzeczonej umowie było oczywiście w okolicach premiery produkcji Bez drogi do domu, kiedy to Sony - nie mogąc dogadać się z dotychczasowym partnerem w kwestii podziału zysków - zadecydowało o zerwaniu współpracy z Marvelem. Protesty fanów (w tym braci Russo) i prywatna rozmowa Toma Hollanda z szefem Disneya, Bobem Igerem, doprowadziły jednak do odnowienia kontaktu.

W chwili obecnej nie jest do końca jasne, na jakiej zasadzie Dom Pomysłów może korzystać z postaci z uniwersum Spider-Mana w MCU. Jak donosi jednak teraz scooper TheGeekyCast - ten sam, który jako pierwszy raportował o wielu potwierdzonych później informacjach na temat filmu Thunderbolts* - Sony i Marvel mogły wprowadzić zasadniczą zmianę do podpisanej wcześniej umowy.

Co zmieniło się w umowie Marvela i Sony?

Według źródeł scoopera Sony musiałoby teraz oficjalnie dzielić się z Marvelem planem dotyczącym pokazywania konkretnych złoczyńców w filmach z tzw. Sony's Spider-Man Universe (SSU), natomiast Dom Pomysłów będzie mógł skorzystać z tego samego antagonisty (bądź jego wersji z alternatywnej rzeczywistości) 30 dni po premierze produkcji z SSU z udziałem danej postaci na VOD.

Innymi słowy: Marvel mógłby wprowadzić np. Kravena Łowcę do MCU zaledwie miesiąc po ukazaniu się filmu z Aaronem Taylorem-Johnsonem na VOD.

Co ciekawe, rzeczone zmiany w umowie mają nakładać obowiązki także na samo Sony. I tak filmy z SSU musiałyby mieć budżet na poziomie przynajmniej 75 mln USD, a w dniu premiery być wyświetlane w przynajmniej 2 tys. amerykańskich kin.

Choć powyższe doniesienia nie są oficjalne, amerykańskie portale popkulturowe wychodzą z założenia, że stanowią one dowód na to, iż Marvel i Sony próbują budować lepszą komunikację osób odpowiedzialnych za MCU i SSU.

