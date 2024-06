Będzie spin-off M3GAN. To erotyczny thriller ze sztuczną inteligencją

fot. Universal Pictures

Studia Blumhouse oraz Atomic Monster ogłosili film SOULM8TE, który jest pierwszym spin-offem hitu M3GAN. Tym samym potwierdzono plany na budowę nową horrorowego uniwersum kinowego.

SOULM8TE - co wiemy o filmie?

Projekt jest opisywany jako film w stylu erotycznych thrillerów z lat 90. Kate Dolan (You Are Not My Mother) wyreżyseruje na podstawie scenariusza Rafaela Jordana (Salvage Marines), który sama poprawiła. Autorami historii są natomiast James Wan, Ingrid Bisu i wspomniany Rafael Jordan.

Historia opowiada o mężczyźnie, który zakupuje androida napędzanego sztuczną inteligencją, aby w ten sposób poradzić sobie z niedawną śmiercią żony. Próbuje stworzyć sobie prawdziwą, świadomą partnerkę, ale niestety z bezpiecznego miłosnego robota tworzy zabójczą bratnią duszę.

Producentami są James Wan, Jason Blum, Michael Clear, Judson Scott, Ingrid Bisu i Alayna Glastai.

Przypomnijmy, że M3GAN była wielkim hitem zbierając 181 mln dolarów przy budżecie 12 mln dolarów. W czerwcu 2025 roku do kin trafi M3GAN 2.0.