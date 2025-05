Twórca o nowym spin-offie Rekruta. Czy powstanie filmowa kontynuacja Zwerbowanego?

fot. ABC

W grudniu 2024 roku Alexi Hawley, twórca serialu Rekrut z Nathanem Fillionem, ogłosił, że może powstać kolejny spin-off hitu ABC. Według doniesień jego akcja ma się rozgrywać w stanie Waszyngton w USA, a bohaterem będzie starszy mężczyzna, który decyduje się zmienić swoje życie i zostać policjantem.

Co z nowym spin-offem Rekruta?

Podczas wywiadu związanego z finałem 7. sezonu Rekruta, Hawley wyjaśnił, jak przebiegają prace nad potencjalnym spin-offem.

Wróciłem i jest scenariusz. Zrobiłem kilka szkiców i zbierałem notatki. Znasz mnie, jestem osobą pełną nadziei, więc pozostaję pełen nadziei. To byłoby wspaniałe. Więc zobaczmy.

Ponadto Deadline spytał się Craiga Erwicha, prezesa Disney Television Group, który zajmuje się współpracą z ABC, jaki status ma obecnie spin-off Rekruta. Odpowiedział tylko, że nie ma żadnych newsów do przekazania.

Twórca o przyszłości Zwerbowanego i jego pierwotnym tytule

Alexi Hawley, oprócz Rekruta i jego wcześniejszego spin-offu Rekrut: FBI, który został skasowany po jednym sezonie, jest również twórcą i producentem wykonawczym szpiegowskiego thrillera Zwerbowany. Ten serial również nie zobaczy trzeciej serii. Co ciekawe w tej produkcji Netflixa występował Nathan Fillion, jako dyrektor CIA. W tym serialu porzucono określenie "agent chaosu", którym nazywany jest Owen, postać Noah Centineo. Hawley ujawnił, jaki tytuł mógłby nosić Zwerbowany, gdyby Netflix nie miał również w swojej bibliotece Nocnego agenta.

Nie sądzę, żeby to był przypadek. Mam na myśli to określenie, którego używam. Tak naprawdę był to jeden z tytułów, które kiedyś były używane w stosunku do Zwerbowanego, ale mieli Nocnego agenta, więc to zostało storpedowane. Więc to niekoniecznie było ukłonem w stronę Zwerbowanego.

Gdy Zwerbowany został skasowany, Hawley dał pomysł na film, który podsumowałby historię Owena. Zapytano go, czy jest on jeszcze w planach?

Nie wiem. Myślę, że po stronie Zwerbowanego jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić o filmie lub czymkolwiek innym. Wciąż pasjonuję się tym światem i historią - chciałbym do nich wrócić w pewnym momencie, ale tak, nie w tej chwili.