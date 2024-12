Postać z X-Men w Avengers 5. Wolverine się w niej kochał - aktorka ze Stranger Things może ją zagrać

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

foto. materiały prasowe

Nowa plotka sugeruje, że w Avengers: Doomsday poznamy pierwszych przedstawicieli X-Menów, którzy będą przez kolejne lata występować w MCU! Według dziennikarza Jeffa Sneidera zarówno w Avengers 5, jak i planowanym na późniejszy termin filmie o X-Menach, pojawi się Jean Grey. Pamiętamy ją z kinowych filmów jako potężną superbohaterkę i osobę, którą uczuciem darzyli Cyclops i Wolverine.

X-Men w Avengers 5

Jego źródła twierdzą, że faworytką do roli jest Sadie Sink z serialu Stranger Things. Podkreśla, że choć plany na Jean Grey są opracowane, a Marvel Studios widzi aktorkę, która ma tę postać zagrać, jest to wciąż wczesny proces opracowywania projektu, więc wiele może się jeszcze zmienić. Nie wiadomo też, czy chodzi tylko o Avengers: Doomsday, czy również o Avengers: Secret Wars. Do tej pory Jean Grey grały Famke Jansen oraz Sophie Turner.

fot. materiały prasowe

Jeśli plotka się potwierdzi, będzie to pierwsze spojrzenie widzów na X-Menów z MCU! Do tej pory jedynie powracały postacie ze starych filmów, na czele z Wolverine’em (Hugh Jackman) czy Charlesem Xavierem (Patrick Stewart), a docelowo Marvel Studios ma przedstawić nowe pokolenie mutantów z innymi aktorami. Koniec końców skończą się występy postaci, które są z alternatywnego świata równoległego, a nie z tego podstawowego dla MCU.

Jako że Avengers: Secret Wars będzie wielkim finałem Sagi Multiwersum, kolejny projekt ma rozpocząć nową serię. Prawdopodobnie będzie to Saga Mutantów. Według Sneidera Marvel Studios ma zaklepaną datę 5 listopada 2027 roku, a jego źródła sugerują, że wtedy na ekranach zadebiutuje film o X-Menach. Będzie to pół roku po Avengers 6.

Na razie jest to plotka, której nikt nie potwierdza ani nie dementuje.

