Spirited Away - kultowa animacja studia Ghibli w wersji aktorskiej. Zobaczcie zdjęcia; niesamowity smok i bogowie

Spirited Away: W krainie Bogów to kultowa animacja Studia Ghibli i Hayao Miyazakiego. Ponadczasowy tytuł miał szansę odrodzić się na scenie Toho Stage. Projektant Toby Olié podzielił się niesamowitymi zdjęciami z produkcji na Twitterze i swojej stronie internetowej. Możecie je zobaczyć poniżej i przekonać się, jak wyglądają aktorskie wersje znanych bohaterów. Na fotografiach widać między innymi Haku w smoczej formie, a także boga bez twarzy, znanego jako Kaonashi. Przekonajcie się sami.

Hayao Miyazaki przemówił. Nowy film Studia Ghibli będzie "fantasy na wielką skalę"

Adaptacja Spirited Away jest wystawiana w Imperial Theatre w Tokio. Reżyseruje ją John Caird, dwukrotny zwycięzca nagrody Tony, znany z takich tytułów jak Les Misérables i Nicholas Nickleby. Spektakl będzie odgrywany do 29 marca 2022 roku, a następnie pojawi się w innych miastach w Japonii. Jest szansa, że w przyszłości zobaczymy go także na arenie międzynarodowej.

Spirited Away to historia dziewczynki, której rodzice zamienili się w świnie na terenie opuszczonego wesołego miasteczka. Wkrótce protagonistka przenosi się do fantastycznego świata, by pracować dla wiedźmy Yubaby. Przeżywa niezwykłe przygody z nadzieją, że uratuje swoich bliskich. To prawdziwy klasyk studia Ghibli.

Chcielibyście zobaczyć kultową animację studia Ghibli i Hayao Miyazakiego w wersji aktorskiej?

