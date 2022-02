Studio Ghibli otworzy swój własny Disneyland! Park rozrywki inspirowany anime

Źródło: GHIBLI PARK

Jesienią 2022 roku zostanie otworzony pierwszy park rozrywki Studia Ghibli, które słynie z takich kultowych animacji jak Spirited Away: W krainie Bogów, Ruchomy Zamek Hauru czy Księżniczka Mononoke. Znajdziecie w nim między innymi repliki lokalizacji znanych z filmów studia, takich jak antyczny sklep z filmu Szept serca. Choć nie będzie w nim przejażdżek, to twórcy zachęcają do zwiedzania i odkrywania cudów na terenie obiektu. I trzeba przyznać, że grafiki koncepcyjne prezentują się magicznie.

Park rozrywki Studia Ghibli - kiedy otwarcie? Szczegóły

Oficjalne otwarcie jest zaplanowane na 1 listopada 2022 roku, jednak odwiedzający nie będą mieli wtedy jeszcze dostępu do parku w całości. Zostaną otwarte takie atrakcje jak Ghibli's Grand Warehouse, Wzgórze Młodości i Las Dondoko, zaś w 2023 pojawią się także Dolina Czarownic i Wioska Mononoke.

Obiekt nazwano Ghibli Park. Będzie można go znaleźć w mieście Nagakute w Japonii, a dokładnie w Aichi Expo Memorial Park. W tej lokalizacji już wcześniej znajdywała się rekreacja domu Satsuki i Mei z filmu Mój sąsiad Totoro. Według Centrip Japan żadne drzewa nie zostały ścięte, by stworzyć atrakcje - zamiast tego budowano wokół nich. To zgodne z myślą wielu filmów Studia Ghibli, które mówią o życiu w harmonii z przyrodą.

Park rozrywki Studia Ghibli - grafiki koncepcyjne i zdjęcia

Ghibli Park - Grand Warehouse. Grafika koncepcyjna. Zainspirowany Spirited Away. Będzie zawierać eksponaty z poprzednich filmów studia.

Ghibli Park - jakie będą atrakcje?

W Parku Ghibli nie będzie żadnych przejażdżek, za to oficjalna strona internetowa zachęca odwiedzających do:

Spacerowania, poczucia wiatru i odkrywania cudów

W parku rozrywki Ghibli będzie 5 obszarów, a każdy został zainspirowany konkretnym dziełem studia animacji. Dla twórców ważne było to, by stworzyć przestrzeń, którą można odwiedzać cały rok niezależnie od pogody.

