SpongeBob Film: Na ratunek - animacja nie wejdzie do polskich kin

fot. materiały prasowe

Paramount Pictures i Nickelodeon podjęli decyzję o rezygnacji z dystrybucji kinowej filmu animowanego SpongeBob Film: Na ratunek. Ogłosili w amerykańskich mediach, że zostaje on wycofany w kalendarza na 2020 rok u pojawi się na VOD na początku 2021 roku.

Jak udało nam się ustalić, ta decyzja dotyczy też Polski, więc nie trafi ona do kin. Ma ona zasięg globalny, więc nie dotyczy tylko rynku amerykańskiego jak w większości przypadków, gdy film zostaje przenoszony do VOD. Na razie nie wiadomo, w jakim VOD film będzie mieć premierę w Polsce.

fot. materiały prasowe

W oświadczeniu Marc DeBevoise, prezes ViacomCBS Digital twierdzi, że ten ruch został przeprowadzony po to, by promować ich platformę CBS All Access na rynku amerykańskim. Można założyć, że trwająca pandemią koronawirusa także ma wpływ, bo choć kina powoli się otwierają, to widzowie pozostają niechętni do powrotu przed ekrany.

Jest to pierwszy film animowany w historii serii o SpongeBobie, który w całości jest tworzony animacją komputerową.