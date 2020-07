Sprzedaż PS5 niedługo wystartuje? To zdjęcie może to sugerować

SIE

PlayStation 5 pod koniec czerwca zostało oficjalnie ujawnione przez Sony. Japońska firma nie podała jednak dwóch najistotniejszych informacji – ceny oraz daty premiery. Możliwe jednak, że wkrótce je poznamy. Nieoficjalnie mówi się, że przedsprzedaż powinna wystartować już wkrótce, a teraz w sieci pojawiło się zdjęcie, które wydaje się potwierdzać te plotki.

W internecie można znaleźć fotografię, która przedstawia stoisko w jednym ze sklepów w Wielkiej Brytanii. Chociaż widać tutaj jedynie logo PlayStation, bez żadnego dopisku o PS5, to już jasna kolorystyka wyraźnie nawiązuje do najnowszej, nadchodzącej konsoli Japończyków. Wygląda więc na to, że Sony szykuje się do pokazania sprzętu szerokiemu gronu odbiorców, to zaś może zwiastować rozpoczęcie przyjmowania zamówień przedpremierowych w najbliższym czasie.

https://twitter.com/AllGamesDelta_/status/1285634029426020358