Microsoft stawia na nową generację i kończy produkcję dwóch modeli Xbox One

Microsoft

Premiera Xbox Series X zbliża się wielkimi krokami i Microsoft postanowił jasno dać do zrozumienia, że to właśnie ten sprzęt będzie dla nich priorytetem w najbliższych latach. Amerykańska firma poinformowała o zaprzestaniu produkcji urządzeń obecnej generacji, a konkretnie modeli Xbox One X i Xbox One S-All Digital Edition. Nadal produkowany i sprzedawany będzie natomiast Xbox One S w wersji z napędem.

Przypominamy, że Xbox Series X, czyli nowa konsola Microsoftu, ma zadebiutować w okresie świątecznym 2020 roku. Nieoficjalne informacje mówią, że premiery możemy spodziewać się 20 listopada. Przecieki wskazują również na to, że wkrótce amerykański gigant zapowie jeszcze jeden sprzęt – tańszy i dysponujący mniejszą mocą Xbox Series S. Jego ujawnienie, zgodnie z branżowymi plotkami, podobno planowane jest na sierpień. Wcześniej, bo już 23 lipca, odbędzie się prezentacja poświęcona grom, w które zagramy na nowych konsolach Microsoftu.