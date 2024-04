Spy x Family Code: White - gdzie oglądać film anime? Pełna lista kin

fot. materiały prasowe

Spy × Family Code: White już od dziś, tj. 26 kwietnia na ekranach wybranych kin. Jako że kinowe filmy anime mają ograniczoną dystrybucję, warto pamiętać, że macie tylko trzy dni, by móc obejrzeć ten tytuł na wielkim ekranie. Będzie można obejrzeć go w wielu miejscach Polsce w wybranych kinach. Mamy dla Was listę!

Spy x Family Code: White - gdzie obejrzeć? Lista kin

Bilety na film można zakupić w następujących kinach w całej Polsce:

MIASTO KINO Wrocław Kino Nowe Horyzonty Bydgoszcz Multikino Bydgoszcz Elbląg Multikino Elbląg Gdańsk Multikino Gdańsk Jaworzno Multikino Jaworzno Katowice Multikino Katowice Kielce Multikino Kielce Koszalin Multikino Koszalin Kraków Multikino Kraków Lublin Multikino Lublin Łódź Multikino Łódź Olsztyn Multikino Olsztyn Poznań Multikino Poznań 51 Poznań Multikino Poznań Stary Browar Pruszków Multikino Pruszków Rybnik Multikino Rybnik Rzeszów Multikino Rzeszów Słupsk Multikino Słupsk Sopot Multikino Sopot Szczecin Multikino Szczecin Tychy Multikino Tychy Gemini Warszawa Multikino Warszawa Młociny Warszawa Multikino Warszawa Reduta Warszawa Multikino Warszawa Targówek Warszawa Multikino Warszawa Ursynów Warszawa Multikino Warszawa Wola Warszawa Multikino Warszawa Złote Tarasy Włocławek Multikino Włocławek Wrocław Multikino Wrocław Pasaż Zabrze Multikino Zabrze Głogów Multikino Głogów Gorzów Wielkopolski Multikino Gorzów Wielkopolski Rumia Multikino Rumia Tarnów Multikino Tarnów Tychy Multikino Tychy City Point Biała Podlaska Multikino Biała Podlaska Czechowice-Dziedzice Multikino Czechowice-Dziedzice Leszno Multikino Leszno Mielec Multikino Mielec Świdnica Multikino Świdnica Świnoujście Multikino Świnoujście Kłodzko Multikino Kłodzko Radom Mulitikino Radom Kalisz Multikino Kalisz Zgorzelec Multikino Zgorzelec Białystok Helios BIAŁYSTOK Galeria Alfa Bielsko Biała Helios BIELSKO BIAŁA Galeria Sfera Bydgoszcz Helios BYDGOSZCZ Galeria Pomorska Dąbrowa Helios DĄBROWA G. Galeria Pogoria Gdańsk Helios GDAŃSK Centrum Alfa Gdańsk Helios GDAŃSK Galeria Forum Gdynia Helios GDYNIA Centrum Riviera Gorzów Wielkopolski Helios GORZÓW WLKP. Galeria Askana Grudziądz Helios GRUDZIĄDZ Galeria Alfa Jelenia Góra Helios JELENIA GÓRA Galeria Sudecka Kalisz Helios KALISZ Galeria Amber Katowice Helios KATOWICE Libero Kielce Helios KIELCE Galeria Echo Konin Helios KONIN Galeria Nad Jeziorem Legnica Helios LEGNICA Galeria Piastów Łomża Helios ŁOMŻA Galeria Dworcowa Łódź Helios ŁÓDŹ Galeria Sukcesja Nowy Sącz Helios NOWY SĄCZ Galeria Trzy Korony Olsztyn Helios OLSZTYN Galeria Aura Opole Helios OPOLE KAROLINKA Piotrków Trybunalski Helios PIOTRKÓW TRYB. Galeria Focus Mall Płock Helios PŁOCK Galeria Wisła Poznań Helios POZNAŃ Galeria Posnania Radom Helios RADOM Rzeszów Helios RZESZÓW Galeria Rzeszów Siedlce Helios SIEDLCE Galeria Siedlce Szczecin Helios SZCZECIN Outlet Park Warszawa Helios WARSZAWA Galeria Blue City Wrocław Helios WROCŁAW Aleja Bielany Wrocław Helios WROCŁAW Galeria Magnolia Koszalin Helios KOSZALIN Augustów Kino Iskra Ełk ECK Ełk: Ełckie Centrum Kultury Krakow Cinema City Krakow Bonarka (4dX) Wrocław Cinema City Wroclaw Wroclavia (Imax 4dx) Poznań Cinema City Poznań Kinepolis Warszawa Cinema City Warsaw Arkadia (4DX) Lódź Cinema City Lodz Manufaktura (Imax 4DX) Warszawa Cinema City Galleria Mokotow (+ScreenX) Bydgoszcz Cinema City Bydgoszcz (4DX) Gliwice Cinema City Gliwice Katowice Cinema City Katowice Punkt 44 (IMAX) Katowice Cinema City Katowice Silesia Warszawa Cinema City Warszawa Promenada Toruń Cinema City Toruń Warszawa Cinema City Warszawa Sadyba (IMAX) Warszawa Cinema City Warszawa Bemowo Warszawa Cinema City Warszawa Białołęka Bielsko-Biała Cinema City Bielsko-Biała Kraków Cinema City Kraków Kazimierz

Spy x Family Code: White - zwiastun

Spy x Family Code: White - ops fabuły

On jest szpiegiem. Ona jest zabójczynią. Loid i Yor prowadzą podwójne życie, jednocześnie udając idealną rodzinę. Jednak ich adoptowana córka Anya, telepatka, wie o ich ekscytujących sekretach. Pod przykrywką zabrania rodziny na weekendowy zimowy wypad, Loid pracuje nad swoją obecną misją. Operacja Strix okazuje się być trudna, zwłaszcza że Anya przypadkowo się w nią wplątuje i inicjuje wydarzenia, które zagrażają pokojowi na świecie!

Spy x Family Code: White - galeria zdjęć