Spy x Family Code: White - film anime już 26 kwietnia w polskich kinach. Zobacz zwiastun!

fot. materiały prasowe

Reklama

Spy × Family Code: White to kinowy film anime, który jak wiele ostatnio tego typu animacji, trafia do polskich kin. Premiera już 26 kwietnia w wybranych kinach w całej Polsce. Będzie można go oglądać tylko w weekend, czyli w dniach 26-28 kwietnia.

Projekt wychodzi od dwóch sezonów jednego z najpopularniejszych seriali ostatnich lat Spy x Family, ale podkreślono stanowczo: nie trzeba go znać, by obejrzeć film. Na ekranie kin bohaterowie są odpowiednio i czytelnie przedstawieni, a historia nie ma związku z odcinkowymi fabułami.

Spy x Family Code: White - zwiastun

Spy x Family Code: White - ops fabuły

On jest szpiegiem. Ona jest zabójczynią. Loid i Yor prowadzą podwójne życie, jednocześnie udając idealną rodzinę. Jednak ich adoptowana córka Anya, telepatka, wie o ich ekscytujących sekretach. Pod przykrywką zabrania rodziny na weekendowy zimowy wypad, Loid pracuje nad swoją obecną misją. Operacja Strix okazuje się być trudna, zwłaszcza że Anya przypadkowo się w nią wplątuje i inicjuje wydarzenia, które zagrażają pokojowi na świecie!

Spy x Family Code: White - galeria zdjęć