Spy x Family - zwiastun 2. sezonu. Agent Zmierzch powraca

Fot. Materiały prasowe

Spy x Family to anime nawiązujące do mangi Tatsuyi Endo, które stało się jedną z najsłynniejszych nowych japońskich adaptacji. Nic dziwnego, że serial wznowiono, a 2. sezon zadebiutuje już tej jesieni. W sieci opublikowano zwiastun nadchodzących odcinków. Zapowiada nie tylko randkę Loida i Yor, ale też jeden z najkrwawszych i najbardziej brutalnych wątków do tej pory. Zobaczcie sami.

Spy x Family: sezon 2. - zwiastun

Spy x Family: sezon 2. - fabuła, premiera

Oto oficjalny opis fabuły od dystrybutora:

Pokój na świecie jest zagrożony, a tajny agent Zmierzch ma ciężkie zadanie do wykonania - udawać, że jest rodzinnym mężczyzną. Udając kochającego męża i ojca, przedostanie się do elitarnej szkoły, aby zbliżyć się do znanego polityka. Ma idealną przykrywkę, poza faktem, że jego żona jest zabójczynią i żadne z nich nie zna swojej tożsamości. Ktoś jednak zdaje sobie z tego sprawę. Ich adoptowana córka jest telepatką!

Spy x Family - 2. sezon zadebiutuje 8 października 2023 roku w Japonii. Nie wiadomo jeszcze, kiedy pojawi się na rynku międzynarodowym. Najpewniej będzie można obejrzeć kontynuację na stronie Crunchyroll, gdzie są dostępne poprzednie odcinki. Serwis jest dostępny na całym świecie, w tym w Polsce.