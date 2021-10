Squid Game - kasowy sukces serialu Netflixa. Liczby robią wrażenie!

fot. Netflix

Squid Game stał się najpopularniejszym serialem w historii platformy streamingowej Netflix, pokonując pod tym względem Bridgertonów. Południowokoreańsko produkcję obejrzało ponad 111 milionów gospodarstw domowych, co stanowi ponad połowę globalnej liczby subskrybentów. Jednak są to dane z początku października. Teraz mówi się, że ta liczba wzrosła do 132 mln. Warto przypomnieć, że obejrzenie tylko dwóch minut programu na Netflixie już jest wliczane do tych statystyk. W przypadku Squid Game platforma szacuje, że 89% osób, które rozpoczęły serial, obejrzało co najmniej 75 minut (więcej niż jeden odcinek), a 66% widzów, czyli 87 milionów osób, ukończyło serial w pierwszych 23. dniach od premiery. Podsumowując, ludzie spędzili ponad 1,4 miliarda godzin oglądając tę produkcję.

Dzięki wysokiej oglądalności serial generuje również ogromne zyski. Jak podaje Bloomberg Squid Game zarobił 891,1 milionów dolarów. Warto dodać, że produkcja kosztowała Netflixa 21,4 mln dolarów, co oznacza, że koszty zwróciły się ponad 40-krotnie. O fenomenie tego kasowego sukcesu serialu niech świadczy też to, że w ogóle nie był promowany globalnie. Do tego jest produkcją zagraniczną, co jest czynnikiem zniechęcającym widzów. Mimo to subskrybenci Netflixa zaczęli wzajemnie nakręcać popularność w mediach społecznościowych, dzięki czemu Squid Game trafił do świadomości szerokiej publiczności.

Na razie nie wiadomo, czy Squid Game doczeka się 2. sezonu. Netflix nie podał w tym temacie jeszcze żadnej informacji.

Squid Game