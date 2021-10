Squid Game - ile kosztował serial Netflixa? Kwota może zaskoczyć

fot. Netflix

Koreański serial Netflixa Squid Game stał się prawdziwym hitem platformy i globalnym fenomenem, który przyniósł sporo zysków serwisowi. Jak się jednak okazuje koszt wyprodukowania sezonu projektu nie był za wysoki, jak na dzisiejsze, serialowe standardy, jeśli chodzi o hitowe programy. Otóż jak podaje Bloomberg seria kosztowała Netflixa 21,4 mln dolarów, co daje nieco ponad 2 mln na odcinek. Dla porównania standupowy program The Closer Dave'a Chappelle'a kosztował platformę 24, 1 mln dolarów, inne hity serwisu jak The Crown czy Stranger Things notują koszt odcinka rzędu odpowiednio 10 i 8 mln dolarów.

Ponadto w sieci pojawiły się materiały wideo dotyczące serialu. Pierwszy to nowy odcinek z serii Honest Trailers, który w zabawny sposób wytyka błędy hitu Netflixa. Drugie wideo dotyczy błędów w pierwszym odcinku produkcji.

O sukcesie serialu wypowiedziała się dyrektor Netflixa na rynek azjatycki, Minyoung Kim. Stwierdziła, że Squid Game to doskonały dowód na to, że ich strategia jest słuszna, ponieważ zawsze wierzyli, że najbardziej autentyczne lokalnie programy będą trafiać do szerokiej publiczności. Dlatego posiadanie programu, który dotyczy autentycznych koreańskich gier i postaci, który staje się wielkim fenomenem nie tylko w Korei, ale i na świecie, to ekscytujący moment dla azjatyckiego oddziału firmy.