Squid Game - od zera do bohatera. Reżyser o odrzuceniu, inspiracji i problemach społecznych

fot. Netflix

W ciągu kilku dni od premiery, Squid Game stał się najczęściej oglądanym serialem Netflixa w 90 krajach. Była to pierwsza koreańska seria, która zajęła czołowe miejsce na amerykańskiej i brytyjskiej liście najczęściej oglądanych programów telewizyjnych. Dramat stał się inspiracją dla internetowego handlu (dresy uczestników) i zyskał ogromną popularność, wywołując falę wyzwań i trendów na TikToku oraz różnych mediach społecznościowych. Pomimo tego, fani mogą nie zdawać sobie sprawy, jak bardzo wymagający był sam proces realizacji dramatu. Jak widać w poniższym tweecie, twórca Squid Game, Hwang Dong-hyuk, musiał przejść przez dość "piekielną walkę", aby serial został w końcu zauważony. Jak wyjaśnia The Number Game:

Twórca Hwang Dong-hyuk napisał Squid Game w 2009 roku, ale przez ostatnie 10 lat pomysł był nagminnie odrzucany. Raz musiał przerwać pisanie scenariusza i sprzedać laptopa za 675 dolarów z powodu kłopotów finansowych. Dziś jest numerem 1 w 90 krajach i może stać się najczęściej oglądanym serialem w historii Netflixa.

https://twitter.com/Tngtweets1/status/1444981460742680579

Hwang Dong-hyuk twardo trzyma się swoich założeń i przekonań. Drugi film koreańskiego reżysera, Silenced (The Crucible) jest ekranizacją książki napisanej przez Kong Jee-young. Fabuła skupia się na sprawie z 1961 roku, w której kilka niepełnosprawnych uczennic szkoły Gwangju Inhwa (specjalnej placówki edukacyjnej dla osób niesłyszących) było gwałconych przez nauczycieli. To instytucja słynąca ze znęcania się nad uczniami. Film przedstawia problemy nadużycia w szkole, jak również mechanizmy społeczne, które pozwalały na tak długie trwanie tego procederu. Reżyser pomógł zapoczątkować poważne reformy dotyczące wykorzystywania seksualnego nieletnich, znane jako "Dogani Bill". Wszystkie te poczynania podkreśliły ważny wgląd w to, jak Hwang patrzy na film jako całość:

Zająłem się filmem, ponieważ byłem sfrustrowany tymi wszystkimi nierozwiązanymi kwestiami społecznymi, które widziałem dookoła siebie. Dzięki filmom możemy zobaczyć, jak bardzo świat nas zmienia. Nie można zmienić społeczeństwa za pomocą jednej ekranizacji, ale patrząc na reperkusje premiery tego filmu, możemy zastanowić się nad siłą, jaką ma w kontekście pozytywnego wpływu na społeczeństwo.

Mimo to, nawet z takim sukcesem w garści, reżyser wciąż musiał zmagać się z wyzwaniami przemysłu rozrywkowego, aby doszło do realizacji Squid Game. Hwang wyjaśnił, że "w 2008 roku, kiedy już wtedy był w trudnej sytuacji finansowej, wykorzystał inne tytuły, takie jak Battle Royale, Liar Game i Gambling Apocalypse: Kaiji, jako źródło do stworzenia Squid Game. To samo poczucie odpowiedzialności społecznej, które zaowocowało powstaniem Silenced (The Crucible), sprawiło, że twórca bardzo walczył o to, aby Squid Game trafiło na ekrany..."

Pierwotnie twórca serialu, Hwang Dong-hyuk, opracował scenariusz w 2008 roku, ale porzucił go na lata z obawy, że będzie "zbyt groteskowy i skomplikowany". Ostatecznie ożywił historię, gdy zdał sobie sprawę, że dzisiejszy świat stał się miejscem, w którym liczy się przede wszystkim przetrwanie. To jeden z powodów, dla których mrok przetrwania w tak kolorowym świecie ujął w ramy prostych koreańskich zabaw z dzieciństwa Squid Game i konsekwencji typu "życie albo śmierć". Squid Game pojawił się w momencie, gdy społeczeństwo odczuwa ekstremalny stres związany z zawirowaniami gospodarczymi i niepokojem o przyszłość. Czasy, w których podział bogactwa wymyka się spod kontroli i więzi międzyludzkie pękają w wyniku rywalizacji o dosłownie wszystko (od zasobów po prawa socjalne).

Chciałem napisać historię, która byłaby alegorią lub bajką o współczesnym społeczeństwie kapitalistycznym, coś, co przedstawiałoby ekstremalną rywalizację, trochę jak ekstremalna rywalizacja w życiu. Ale chciałem, żeby wykorzystano w niej takie postacie, jakie wszyscy kiedyś spotkaliśmy w realnym świecie.

Poniżej przedstawiamy kulisy powstawania serialu.