Squid Game - zrzuca z tronu Bridgertonów? Kamień milowy dla koreańskich produkcji

Fot. Netflix

Squid Game szturmem podbija Netflix. Bela Bajaria, która jest szefową departamentu Global TV w Netflixie, podczas Q&A na Międzynarodowej Akademii Telewizyjnej zeszłej wiosny została spytana o to, czy produkcja nieanglojęzyczna jest w stanie pojawić się na szczycie listy popularności streamera. Wydawała się pewna, że jest to możliwe. I wygląda na to, że tym kamieniem milowym może być nowa koreańska seria Squid Game, która niedługo będzie mieć szansę przebić nawet obecnego rekordzistę oglądalności, czyli serial Bridgertonowie.

Squid Game zadebiutowało w serwisie Netflix 17 września 2021 roku. Produkcji udało się przekroczyć bariery kulturowe i językowe, w ciągu 10 dni osiągając 1. miejsce w rankingu oglądalności w aż 90 krajach. Pojawiło się też w Top 10 Stanów Zjednoczonych: 18 września na 8. miejscu, następnego dnia na 2. miejscu, a wreszcie 21 września osiągając 1. miejsce. To pierwsza oryginalna koreańska seria, której udało się tego dokonać - co więcej, minął tydzień, a serial nie stracił swojej czołowej pozycji. Czy można już porównać go do takich globalnych hitów jak Cień i Kość czy Ginny & Georgia?

Squid Game

Lupin to pierwsza francuska seria, która zdobyła 1. miejsce w Stanach Zjednoczonych, a obecnie jest drugą najbardziej oglądaną produkcją oryginalną na Netflixie. 76 milionów gospodarstw domowych obejrzało co najmniej dwie minuty serialu w pierwszych czterech tygodniach od premiery. Squid Game jest na dobrej drodze, by pobić ten rekord, a nawet przekroczyć wynik serii Bridgetonowie - którą zobaczyło 83 miliony gospodarstw domowych.

Ted Sarandos, będący na stanowisku kierowniczym w Netflixie, stwierdził:

Squid Game definitywnie będzie naszą największą nieanglojęzyczną produkcją. Dopiero minęło dziewięć dni od premiery, a już ma spore szanse zostać naszym największym tytułem w historii.