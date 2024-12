Squid Game 2 - co oznacza scena po napisach? Fani sugerują nową grę

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Netflix

Niektórzy mogli nie wiedzieć, że 7. epizod 2. sezonu Squid Game zawiera scenę po napisach. Dzięki krótkiej zapowiedzi przerażająca lalka z gry "Czerwone, zielone" zyskuje nieco więcej czasu ekranowego. Jednak tym razem dzieli go z tajemniczym chłopcem Cheol-su, którego dostrzegają gracze o numerach 096, 100 i 353. Dodatkowo, widzimy, jak światło sygnalizacyjne zmienia się z czerwonego na zielone, krótko przed zapowiedzią kolejnych odcinków w 2025 roku. Reżyser potwierdził jednak, że chłopiec nie jest tylko symboliczym potwierdzeniem daty premiery, lecz faktycznie pojawi się w kolejnych odcinkach. Fani mają pewną teorię dotyczącą tego, co czeka na graczy. Wiele użytkowników TikToka powiela sugestię, że następna rozgrywka może być inspirowana grą Jack & Jill.

Squid Game - czym może być następna konkurencja?

Na TikToku internauci powielają zrzut ekranu z krótkim wyjaśnieniem, na czym polega gra Jack & Jill.

- Gracze stoją u podnóża wzgórza i rzucają kolorową kostką, która decyduje o miejscu, w którym staną. Następnie muszą zakręcić spinnerem - jeżeli wskaże on studnię, gracz pozostaje na swoim miejscu, a kolejka rusza dalej. Natomiast jeśli spinner wskaże wiadro, gracz musi wrócić na pozycję startową. Zwycięża ten, który dotrze do studni na szczycie wzgórza.

Część widzów zaczęła się zastanawiać, co może oznaczać wspinanie się w górę bądź potencjalne zsuwanie się ze wzgórza dla niektórych graczy. Zaczęli się niepokoić, że to może być ostatnia konkurencja dla starszej graczki o numerze 149 bądź Jun-hee, która jest w ciąży.

fot. No Ju-han // Netflix

Natomiast na portalu Dexerto.com pojawił się artykuł sugerujący, że internauci najpewniej się mylą. Dziennikarz zwrócił uwagę, że w przeciwieństwie do pozostałych gier rozgrywających się w Squid Game, jest to planszówka, a nie gra, w którą można się bawić na piaskownicy. Co więcej, Jack & Jill nie jest zakorzeniona w koreańskiej kulturze, lecz opiera się na angielskiej rymowance.

Czymkolwiek okaże się następna konkurencja, najpewniej będzie to jedna z najbardziej ekscytujących rozgrywek w serialu.

