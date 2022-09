Liga Sprawiedliwości w średniowiecznej odsłonie? Imponujące grafiki fana: Batman, Superman, Wonder Woman

Fot: Twitter @Allanlngkty

Jeden z fanów uniwersum DC postanowił zrobić metamorfozę kultowej Lidze Sprawiedliwości. Przedstawił znanych superbohaterów w iście średniowiecznej odsłonie. Zobaczcie imponujące grafiki poniżej, na których są Batman, Superman, Wonder Woman i Flash.

Użytkownik @Allanlngkty do stworzenia tych grafik użył Midjourneya i Photoshopa. Podzielił się nimi z innymi fanami DC na Twitterze. Wszystkie wydają się idealnie pasować do estetyki SnyderVerse. Co uważacie?

Liga Sprawiedliwości - imponujące grafiki fana

https://twitter.com/Allanlngkty/status/1568169834340577281

https://twitter.com/Allanlngkty/status/1568169843526111233

DC i legendy arturiańskie - połączenie już znane z komiksów

Co ciekawe, średniowieczna Liga Sprawiedliwości to nie tylko fanowska fantazja. Przypominamy, że pisarz Tom Taylor i artysta Yasmine Putri wydali limitowaną serię komiksów Dark Knights of Steel w 2021 roku, w której uniwersum DC zostało połączone z legendami arturiańskimi. Występują tam między innymi książęta Bruce Wayne (Batman) i Kal-El (Superman).

Jeśli jesteście ciekawi Dark Knights of Steel, poniżej znajdziecie warianty okładek autorstwa Joshuy Middletona i Wayne'a Reynoldsa z debiutanckiego numeru. Jest na nich nawet Batman na koniu.