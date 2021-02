W 2020 roku sprzedano więcej nośników SSD niż twardych dysków

Źródło: Western Digital

Przejście na pamięci SSD w branży konsolowej to jedna z największych innowacji wprowadzonych przy okazji debiutu dziewiątej generacji. Dzięki nim konsole Xbox Series X|S oraz PS5 są w stanie znacznie szybciej przetwarzać duże ilości danych, a co za tym idzie – usprawnić cały proces funkcjonowania gier, w tym m.in. wyeliminować ekrany ładowania. To przełom, który w największej mierze przybliżył nowe konsole do współczesnych pecetów gamingowych.

Ale branża gamingowa to tylko jeden segment rynku technologicznego, który pokłada ogromne nadziej w nośnikach tego typu. Jak poinformowali analitycy z firmy TrendFocus, pamięci SSD w 2020 roku cieszyły się rekordowym zainteresowaniem. W analizowanym okresie sprzedano aż 33,12 milionów pamięci tego typu, o 20,8% więcej niż w 2019 roku. W tym samym czasie sprzedano jedyni 259,81 dysków twardych, a ich sprzedaż w skali roku spadła o 18%.

Warto zauważyć, ze choć powyższe badanie wyraźnie zarysowuje rynkowy trend odchodzenia od pamięci HDD, nośniki tego typu wciąż w jednej kategorii są niepokonane. To one pozwalają przechowywać największe ilości danych.

Według TrendFocus łączna pojemność pamięci SSD dostarczonych na rynek w 2020 roku wyniosła 207,39 eksabajtów, zaś pojemność dysków twardych aż 1018,31 eksabajtów. Mimo iż coraz chętniej sięgamy po nośniki SSD, pamięci HDD jeszcze przez lata nie znikną z rynku, gdyż w pewnych zastosowaniach są niezastąpione. Pozwalają przechowywać duże ilości danych i są znacznie tańsze niż pamięci SSD o analogicznej pojemności, dlatego najlepiej sprawdzają się w roli nośników archiwizacyjnych.