Stacja jedenasta: zekranizowana powieść ponownie ukaże się w Polsce

Wydawnictwo Poradnia K. wyda w najbliższą środę, 23 lutego, powieść zatytułowaną Link not found. Jej autorką jest Emily St. John Mandel, którą znamy w Polsce także za sprawą książki Szklany hotel. To drugie wydanie Stacji jedenaście - zmienił się wydawca, a także tłumaczenie. Autorem nowego przekładu jest Piotr Cholewa.

Za powieść Stacja Jedenasta Emily St. John Mandel została wyróżniona m.in. Toronto Book Award oraz Nagrodą im. Arthura C. Clarke’a, a także dostała nominacje do: PEN/Faulkner Award, Baileys Women’s Prize czy National Book Award.

Na podstawie książki powstał 10-odcinkowy serial oryginalny HBO Max. Reżyserem produkcji jest Hiro Murai (Barry, Legion, Snowfall). W serialu występują między innymi: Mackenzie Davis (Halt and Catch Fire, Tully), Himesh Patel (Yesterday, Tenet) czy Daniel Zovatto (Lady Bird).

Stacja jedenasta - opis i okładka

Źródło: Poradnia K

Kirsten Raymonde nigdy nie zapomni tego wieczoru, kiedy Arthur Leander, słynny hollywoodzki aktor, doznał ataku serca na scenie podczas przedstawienia Króla Leara. Tej samej nocy w mieście wybuchła zabójcza pandemia grypy, która w ciągu kilku tygodni doprowadziła do końca cywilizacji, jaką znamy.

Dwadzieścia lat później Kirsten podróżuje od osady do osady tego odmienionego świata z niewielką trupą aktorów i muzyków. Nazwali się Wędrowną Symfonią i starają się dopomóc w ocaleniu resztek sztuki i człowieczeństwa. Kiedy jednak docierają do Świętej Debory Nad Wodami, spotykają tam groźnego proroka, którego działania zagrażają istnieniu zespołu.

