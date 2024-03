STALKER: Legends of the Zone Trilogy nadciąga. Screeny, cena i data premiery zestawu wyciekły do sieci

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

STALKER: Legends of the Zone Trilogy pojawiło się w ofercie japońskich sklepów, takich jak Neowing czy Rakuten Books. To zestaw składający się z trzech odsłon serii: S.T.A.L.K.E.R.: Cień Czarnobyla, STALKER: Czyste Niebo oraz STALKER: Zew Prypeci. Co istotne, będzie to pierwsza możliwość dla fanów marki, aby zagrać w te tytuły na konsolach, gdyż wcześniej były one dostępne jedynie na PC.

Trylogia jest już dostępna w ramach zamówień przedpremierowych - na razie w wersji na PlayStation 4. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że kolekcja trafi również na PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series X/S. Cena całego zestawu wyniesie około 40 dolarów. Poniżej możecie zapoznać się ze zrzutami ekranu przedstawiającymi nadchodzący pakiet.

Według informacji na stronach sklepów, premiera STALKER: Legends of the Zone Trilogy zaplanowana jest na 27 czerwca 2024 roku. Istnieje szansa, że oficjalną zapowiedź i więcej szczegółów na ten temat poznamy już dziś, o godzinie 19:00 czasu polskiego. To właśnie wtedy odbędzie się wydarzenie Xbox Partner Preview.