Star of Persia - powstanie limitowany serial na podstawie powieści historycznej

Star of Persia będzie serialem limitowanym, do którego scenariusz napiszą Samuel Franco i Evan Kilgore (Keeper of the Diary, Mayday 109). Produkcja będzie oparta na powieści historycznej autorstwa Jill Eileen Smith o tym samym tytule. Z kolei książka jest inspirowana Księgą Estery ze Starego Testamentu.

Główną bohaterką jest dzielna wieśniaczka Esther, która została zniewolona przez perskiego króla Kserksesa. Zmuszona do pracy w haremie zdobywa zaufanie i szacunek innych kobiet w pałacu, stając się ich obrończynią. Podczas gdy do władzy dochodzi ulubiona konkubina króla, Esther odkrywa, że planowany jest zamach stanu ze strony najbardziej zaufanych doradców króla. Wkrótce po jego kosztownym zwycięstwie nad Spartanami w bitwie pod Termopilami, bohaterka musi zdecydować czy ujawnić i udaremnić spisek, czy też stać się współwinną upadku imperium.

Franco i Kilgore będą również pełnić funkcję producentów wykonawczych. Serial wyprodukuje M.E.G.A. Films. Twórcy entuzjastycznie podchodzą do nowej produkcji.

Jesteśmy podekscytowani i wierzymy, że opowieść Esther i króla Kserksesa o miłości, wojnie, zdradzie i zemście, przepełnionej pałacową intrygą, powinna spodobać się wszystkim fanom 300, Gry o Tron i klasycznego filmu Dziesięcioro Przykazań.

Star of Persia - Jill Eileen Smith