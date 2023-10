Star Trek - Deanna Troi mogła być hermafrodytą z czterema piersiami. Patrick Stewart potwierdza

materiały prasowe

Nie jest żadną tajemnicą, że twórca uniwersum Star Treka, Gene Roddenberry, miał wiele nietypowych, niekiedy kontrowersyjnych pomysłów na serial Następne pokolenie, który zadebiutował w 1987 roku. Od dawna w sieci krąży choćby plotka o tym, że ekranowa Deanna Troi według pierwotnych koncepcji mogła mieć aż cztery piersi - z czasem ta rewelacja urosła do rangi niemalże mitu, choć nikt nie szukał jej oficjalnego potwierdzenia. Aż do teraz.

W niedawno wydanej w USA książce "Making It So: A Memoir" opisujący swoją bogatą karierę Patrick Stewart ujawnia, że Roddenberry faktycznie chciał, by Troi posiadała "trzy bądź cztery piersi" i była w dodatku "przesadnie seksualnym hermafrodytą" - od tego pomysłu ostatecznie odwiodły go wcielająca się w rolę bohaterki Marina Sirtis i scenarzystka i zarazem producentka D.C. Fontana. Jak przedstawia to ekranowy Picard:

Wiele osób chwali Nagą teraźniejszość (kontrowersyjny, trzeci odcinek 1. sezonu produkcji - przyp. aut.), ale dla mnie to był akt desperacji - jak gdybyśmy byli na ekranie od lat, a scenarzyści wystrzelali się już z dobrych pomysłów. Gene, jak powszechnie wiadomo, był wielkim fanem kiczu. W pilocie (Następnego pokolenia - przyp. aut.) miał Marinę ubraną w krótką spódniczkę i buty jak z klubu go-go, tak jakby lata 60. nigdy się nie skończyły. Później rozważał, by Deanna Troi miała trzy albo nawet cztery piersi.

Jakiś czas temu Sirtis o swojej roli mówiła tak:

W Hollywood obowiązują pewne niepisane zasady. Jedna z nich brzmi następująco: jeśli robisz przygodowy serial akcji, musisz mieć na ekranie jakąś seksbombę, na której męska część widowni zawiesi oko, gdy akurat inne statki kosmiczne nie będą wysadzane w powietrze. Zasada druga: jeśli ta seksmbomba ma duży dekolt, nie może być zbyt inteligentna. (...) To było smutne, ponieważ Troi miała być "mózgiem" statku Enterprise. Kiedy pojawił się mój dekolt, wszystkie te pomysły zniknęły, a ja stałam się ozdobą, jak postawiona na środku mostu palma w doniczce.

