Czy Star Trek będzie korzystał z technologi deepfake? Showrunner odpowiada.

fot. materiały prasowe

W wywiadzie z SFX Magazine Akiva Goldsman został zapytany o niespodziewane pojawienie się ciała kapitana Jamesa T. Kirka (William Shatner) w 3.sezonie Star Trek: Picard oraz o to, czy są plany „wskrzeszenia” Kirka z cyfrowym, młodszym Shatnerem.

„Naprawdę trudno jest wymyślić jak to zrobić, ale nie jestem temu przeciwny. Po prostu nie mamy na to planów. Jest kilka wcześniejszych rzeczy, które bym zmienił, gdybym mógł i wykonawcy cyfrowi mogliby mi w tym pomóc. W teorii, myślę, że tak. Niestety, w praktyce nie mamy na to planów.”

Goldsman wyraził również chęć zmienienia elementów Star Treka, które nie satysfakcjonują fanów ani jego. W szczególności śmierci kapitana Kirka w Star Trek: Następne pokolenie.

Star Trek – bez deepfake, lecz z przeróbkami

Star Trek to franczyza, która zamiast używać deepfake, wykorzystała innych aktorów do wcielenia się w już znanych bohaterów. Chris Pine i Zachary Quinto, grający młodego Kirka i Spocka, zostali dobrze przyjęci przez widzów, co pozwoliło na przedstawienie Kapitana Pike’a w 2. sezonie Star Trek: Discovery przez Ansona Mounta, a który to doprowadził do powstania Star Trek: Strange New Worlds, będącego przebojem Paramount+.

Wielu fanów twierdzi, że nowi aktorzy wzbogacają portrety znanych postaci bez polegania na cyfrowych zmianach.

Wydaje się jednak, że wykorzystanie deepfake przez Star Trek jest kwestią czasu.