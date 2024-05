Star Trek: Discovery - dlaczego Saru nie pojawił się w najnowszych odcinkach? Aktor wyjaśnia

fot. CBS Television Studios

Star Trek: Discovery zmierza ku końcowi. Do wyemitowania pozostały jeszcze tylko 4 odcinki, a fani zastanawiają się nad nieobecnością jednego z głównych bohaterów serialu, czyli Saru, granego przez Douga Jonesa. Nie pojawił się na ekranie od trzeciego epizodu finałowej serii.

Jeden z fanów na X zauważył, że imię i nazwisko aktora nie znalazło się w trakcie otwierających napisów, co wyraźnie go zmartwiło. Inna użytkowniczka zasugerowała, że może chodzić o to, że powodem nieobecności jest trudna charakteryzacja. Ale Doug Jones uspokoił wszystkich odpisując w komentarzu, że gdy kręcono te odcinki to on promował w tym czasie Hokus Pokus 2, gdzie wcielił się w Billy'ego Butchersona. Następnie dodał, że wróci na końcówkę sezonu, w której odegra większą rolę.

https://twitter.com/EnterpriseNXtra/status/1783922980210483441

https://twitter.com/actordougjones/status/1784136793753042992

Warto dodać, że Doug Jones podczas realizacji Star Trek: Discovery spędzał każdego poranka na krześle do charakteryzacji od godziny do dwóch godzin. Jednak bardzo uciążliwe dla niego było to, że musiał w tym make-upie wytrzymać jeszcze wiele godzin zdjęć. Zobaczcie poniżej fotografie z nakładania prostetycznej charakteryzacji przez Jamesa MacKinnona.

Star Trek: Discovery - Doug Jones i James MacKinnon

Star Trek: Discovery - premiera 7. odcinka 10 maja na SkyShowtime. 5. sezon liczy łącznie 10 odcinków.