Alex Kurtzman o przyszłości Star Treka. Będą kolejne seriale?

Star Trek: Picard już się zakończył, a na ekranach oglądamy finałowy sezon Star Trek: Discovery. Na horyzoncie jest też finałowy sezon Star Trek: Lower Decks. Co dalej? Star Trek: Strange New Worlds stał się hitem i jest kontynuowany, a planowany Star Trek: Starfleet Academy wychodzi od Discovery. Do tego mamy film Star Trek: Section 31 z Michelle Yeoh w roli głównej. Alex Kurtzman twierdzi jednak, że pomimo zakończeń trzech tytułów, nie zamierzają się spieszyć w kolejnymi.

Star Trek na małym ekranie

Twierdzi, że zamierzają poświęcić czas i nie spieszyć się z szybkim stworzeniem czegokolwiek, byle był nowy serial.

- Dla mnie polega to na znalezieniu sposobu, by mieć pewność, że nie będziemy się spieszyć. Jesteśmy spokojni, rozważni i chcemy spełnić obietnicę, by za każdym razem dać coś innego.

Tłumaczy, że chce robić kolejne seriale Star Treka tylko wtedy, jeśli mają one coś do przekazania.

- Nie chcę robić je po to, by były. To byłaby krzywda dla uniwersum Star Treka i niedźwiedzia przysługa dla fanów. Oni od razu by to wyczuli. Wiedzieliby, że nie jest to autentyczne, ponieważ jedna rzecz, którą fani Treka na pewno znają, to autentyczność.

Star Trek: Discovery - 5. sezon jest emitowany w SkyShowtime w Polsce.