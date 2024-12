Chris Evans w Avengers: Doomsday! Szansa na dwóch Kapitanów Ameryka?

Marvel

The Hollywood Reporter, Deadline oraz The Wrap informują, że Chris Evans podpisał kontrakt na rolę w filmie Avengers: Doomsday, nadchodzącym widowisku Marvel Studios w ramach MCU. Portale powołują się na niezależne od siebie źródła, a z uwagi na ich rzetelność informacja jest traktowana jako oficjalna! Będzie to drugi powrót aktora do MCU, obok Roberta Downeya Jr., który nie zagra Iron Mana, lecz złoczyńcę zwanego Doktorem Doomem.

Chris Evans w MCU

Żaden z portali jednak nie dowiedział się, jaka będzie rola Chrisa Evansa. W związku z tym, że Evans powrócił do MCU w 2024 roku w Deadpool & Wolverine w kompletnie innej roli niż Kapitan Ameryka, wszystko jest możliwe. Kwestia multiwersum otwiera możliwości. W spekulacjach najczęściej pojawiają się inne wersje Steve'a Rogersa z alternatywnych rzeczywistości, na czele z tą złą związaną z HYDRĄ. Istnieje jednak szansa, że może powrócić jako stary Steve Rogers, którego po raz ostatni widzieliśmy w ostatnich minutach Avengers: Endgame. Na razie nie ma żadnych przecieków na temat jego roli, ale w 2023 roku pojawiały się plotki! W nich czytaliśmy o roli Ludzkiej Pochodni, co się potwierdziło, oraz właśnie o złym Kapitanie Ameryce, więc jest to prawdopodobne.

Deadline dodatkowo potwierdza, że Anthony Mackie dołączył już do obsady jako Kapitan Ameryka. Jest to oczekiwana formalność, ale przez pryzmat powrotu Chrisa Evansa może stworzyć ciekawą sytuację dla fanów MCU.

Prace na planie Avengers: Doomsday mają rozpocząć się wiosną 2025 roku. Być może wówczas niektóre plotki obsadowe zostaną potwierdzone.

Premiera w 2026 roku.

Warianty znanych bohaterów Marvela. Czy trafią do MCU w Avengers: Doomsday?