Star Trek: Discovery - zdjęcia z premierowego odcinka 3. sezonu serialu. Nowi kosmici na drodze bohaterów

CBS All Access

Wielkimi krokami zbliża się premiera 3. sezonu serialu Star Trek: Discovery. W sieci pojawiły się zdjęcia z 1. odcinka nowej odsłony zatytułowanego The Hope That is You: Part 1. Widzimy na nich Burnham i Bookera oraz kilka ras kosmitów z jakimi spotkają się w swojej przygodzie. Zdjęcia są dostępne poniżej.

W najnowszej odsłonie historia osadzona jest 938 lat po wydarzeniach z 2. sezonu, bo jak pamiętamy, statek skoczył w przyszłość, w której Federacji już nie ma. Nasi bohaterowie będą walczyć o to, aby odbudować organizację.

Star Trek: Discovery 3x1

W obsadzie są Sonequa Martin-Green (Burnham), Doug Jones (Saru), Anthony Rapp (Paul Stamets), Mary Wiseman (Sylvia Tilly), Wilson Cruz (Dr Hugh Culber), David Ajala, Blu del Barrio i Michelle Yeoh (Philippa Georgiou).

Star Trek: Discovery - premiera 3. sezonu już 15 października. W Polsce nowa odsłona pojawi się dzień później na platformie Netflix.