Star Trek - nowe seriale rozplanowane są na lata

CBS

Za rozwój uniwersum Star Treka odpowiada Alex Kurtzman i ekipa z nim współpracująca. Pod jego nadzorem powstały do tej pory seriale Star Trek: Discovery, Star Trek: Picard oraz Star Trek: Lower Decks, a w produkcji są Star Trek: Strange New Worlds oraz Star Trek: Prodigy.

W rozmowie z The Hollywood Reporter Kurtzman mówi otwarcie: mają opracowane plany rozwoju uniwersum aż do 2027 roku. Mają już koncept na różne seriale. Podkreśla, że w budowie takiego uniwersum ważne jest z góry rozplanowanie wszystkiego i dopracowanie projektów, by były one nadal ważne, gdy przyjdzie do ich realizacji.

Wyjawia, że jedną z rzeczy, które na pewno się wydarzą to kolejne sezony Star Trek: Discovery. Według niego przygody Burnham i spółki będziemy oglądać latami.

Na razie nie wiadomo, jakie inne seriale mają w planach. Star Trek: Discovery wraca na ekrany już 16 października.