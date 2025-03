Wiemy, kto wystąpi w nowym serialu z uniwersum Star Trek! Ujawniono też szczegóły fabularne

Podczas Indiana Comic Convention, fani otrzymali świeże informacje na temat długo oczekiwanego serialu Starfleet Academy. Uczestniczyły w nim gwiazdy Star Trek: The Next Generation – Jonathan Frakes, Brent Spiner i Denise Crosby – ten pierwszy z nich dostarczył nam sporo ciekawych szczegółów.

Przede wszystkim, w obsadzie są gwiazdy filmowe, co uważam za świetny pomysł. Holly Hunter w nim gra, Paul Giamatti w nim gra. Prawda? Dokładnie takiej reakcji oczekuje CBS. Holly — oboje są fantastyczni. Nie miałem przyjemności reżyserować Paula.

[Robert] Picardo jest w obsadzie, Tig Notaro też. Prawda? Uwielbiam Tig. Ale to ma największą scenografię ze wszystkich produkcji Star Trek w historii. Jest też statek kosmiczny w serialu, co – mam nadzieję, że to nie jest pieprzona tajemnica. Mam reputację kogoś, kto czasem mówi za dużo, i mam nadzieję, że tym razem nie przesadziłem, ale to fantastyczne. Dekoracje są niesamowite. Scenariusze są… zabawne, co zawsze pomaga w Star Trek.