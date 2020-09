Star Trek - o czym film Noah Hawleya z uniwersum? Reżyser zdradza nowe szczegóły

foto.materiały prasowe

W listopadzie 2019 roku Noah Hawley został zatrudniony przez Paramount Pictures do napisania scenariusza i wyreżyserowania najnowszej odsłony filmowej serii Star Trek. Wówczas nie było wiadomo czy w jego projekcie pojawi się obsada, którą widzieliśmy w ostatnich widowiskach z cyklu, ponieważ w przygotowaniu był jeszcze jeden film z serii. Teraz Noah Hawley zdradził w rozmowie z Variety kilka szczegółów swojego projektu. Przede wszystkim zaznaczył, że w filmie nie pojawią się żadne znane twarze z uniwersum takie jak Kirk czy Picard.

fot. materiały prasowe

Reżyser zdradził, że tworzy coś od zera, co pozwoli mu zrobić to samo, co z serialem Fargo, które było czymś kompletnie odrębnym od filmu braci Coen. Hawley potwierdził również, że scenariusz do produkcji został ukończony, jednak obecnie projekt jest wstrzymany przez Paramount Pictures.