New York Comic-Con - Star Trek: Discovery, Lower Decks oraz Bastion ze swoimi panelami na imprezie

Źródło: CBS All Access

Wielkimi krokami zbliża się edycja tegorocznej imprezy New York Comic-Con, która podobnie jak San Diego Comic-Con w związku pandemią odbędzie się w swojej wirtualnej wersji. Impreza odbędzie się w dniach 8-11 października. Ogłoszono, że trzy produkcje CBS All Access będą miały swoje wirtualne panele na konwencie. Są to Star Trek: Discovery, Star Trek: Lower Decks oraz najnowszy miniserial platformy, Bastion, czyli adaptacja kultowej powieści Stephena Kinga. Wszystkie panele odbędą się w pierwszy dzień imprezy, 8 października.

fot. LILJA JÓNSDÓTTIR/CBS

W panelu Star Trek: Lower Decks wezmą udział twórca produkcji Mike McMahan oraz obsada dubbingu Tawny Newsome, Jack Quaid, Noël Wells, Eugene Cordero, Dawnn Lewis, Jerry O’Connell, Fred Tatasciore i Gillian Vigman. W panelu 3. sezonu Star Trek: Discovery udział wezmą showrunnerzy Alex Kurtzman i Michelle Paradise oraz członkowie obsady Sonequa Martin-Green, Doug Jones, Anthony Rapp, Mary Wiseman, Wilson Cruz, David Ajala, Blu del Barrio i Ian Alexander. Natomiast panel Bastionu zasilą członkowie obsady Whoopi Goldberg, James Marsden, Greg Kinnear, Amber Heard, Jovan Adepo, Odessa Young i Owen Teague raz showrunner Benjamin Cavell i producent wykonawczy Taylor Elmore.