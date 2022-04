Star Trek: Picard - obsada 3. sezonu. Na te postacie z Następnego pokolenia czekaliśmy!

fot. materiały prasowe

3. sezon serialu Star Trek: Picard będzie ostatnim, więc twórcy chcą zakończyć tę historię z przytupem. Oficjalnie ogłoszono, że w finałowej serii pojawią się oczekiwane postacie z kultowego serialu Star Trek: Następne pokolenie. Dzięki temu fani znów będą mogli poczuć nutkę nostalgii po raz ostatni.

Star Trek: Picard - obsada 3. sezonu

W obsadzie w dużych rolach pojawią się Jonathan Frakes (Will Riker), Gates McFadden (Beverly Crusher), Marina Sirtis (Deanna Troi), Michael Dorn (Worf) i Brent Spiner (aktor zagrał kilka ról już, więc wiemy jedynie, że nie będzie to Data).

Platforma Paramount+ oficjalnie potwierdziła też, że będzie to koniec serialu. Twórcy mówili o tym od miesięcy, ale dopiero teraz to potwierdzono.

Informację castingową ogłoszono z uwagi na tak zwany Dzień Pierwszego Kontaktu. Doszło do niego w filmie Star Trek: Pierwszy kontakt 5 kwietnia 2063 roku. To wówczas ludzkość po raz pierwszy poznała istoty pozaziemskie z Wolkana. Ten dzień jest świętem fanów Star Trek od premiery wspomnianego filmu.

- To pasuje, aby koniec historii Jean-Luca Picarda uczcił jej początek z najbliższymi i najbardziej lojalnymi przyjaciółmi z U.S.S. Enterprise. To byłoby niedopowiedzenie, gdy powiem, że pożegnanie tych postaci to zaszczyt - napisał showrunner Terry Matalas.

Star Trek: Picard - 2. sezon jest obecnie wyświetlany na Amazon Prime Video. Data premiery 3. sezonu nie jest znana.

