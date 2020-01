Star Trek: Picard - Patrick Stewart zaprosił Whoopi Goldberg do 2. sezonu serialu

Już dzisiaj na CBC All Access zadebiutuje pierwszy odcinek serialu Star Trek: Picard. Z tej okazji grający główną rolę w produkcji Patrick Stewart był gościem programu The View prowadzonego przez Whoopi Goldberg. Aktor przybył do studia z oficjalnym zaproszeniem, które ogłosił na wizji. Otóż Stewart powiedział, że on, Alex Kurtzman, producent wykonawczy serialu oraz reszta twórców bardzo chcieliby, aby Goldberg wystąpiła w 2. sezonie serialu. Dla przypomnienia aktorka w produkcji Star Trek: Następne pokolenie wcielała się w rolę El-Aurian Guinan. Goldberg zgodziła się na to. Wideo ukazujące zaproszenie możecie obejrzeć poniżej.

Ponadto w sieci pojawiła się zapowiedź programu The Ready Room, który będzie omawiał po każdym odcinku Star Trek: Picard wydarzenia z danego epizodu. Gospodarzem projektu jest Wil Wheaton.

The first installment of The Ready Room drops tomorrow at 7am PT. Host Wil Wheaton will be joined by Michael Chabon and Hanelle Culpepper. Check it out after you watch the first episode of #StarTrekPicard on @CBSAllAccess. pic.twitter.com/3qLDkq9WJ6

— Star Trek on CBS All Access (@startrekcbs) January 23, 2020