Star Trek: Picard - zakończono zdjęcia do 2. sezonu

Informację o zakończeniu zdjęć do 2. sezonu Star Trek: Picard zdradził Ryan Kunkleman, który był w ekipie technicznej serialu. Wyjawił w usuniętym już poście na Instagramie, że prace zostały zakończone oraz że niedługo ruszą zdjęcia do zamówionego 3. sezonu. Ten post sugeruje, że decyzja zapadła, a usunięcie go mówi nam, że Kunkleman wyjawił coś, czego nie powinien.

Wcześniej mówiono, że choć oficjalnego zamówienia 3. sezonu nie było, producenci zostali zielone światło na tworzenie scenariuszy. Sugerowano też, że prace na planie miały odbyć się od razu po zakończeniu 2. sezonu i wygląda na to, że tak będzie. Wcześniej potwierdzał to John De Lancie, który wraca jako Q.

Szczegóły fabuły 2. sezonu nie są znane. Wiemy jednak, że Annie Wersching wcieli się w królową Borgów, która we wcześniejszych produkcjach była groźnym czarnym charakterem. Być może to jest sugestia, z czym Jean-Luc Picard i jego załoga będą się mierzyć. Pamiętamy, że kwestie jego przeszłości związanej z Borgami odgrywały rolę w pierwszym sezonie.

Star Trek: Picard - premiera 2. sezonu na początku 2022 roku.