Star Trek: Picard - zwiastun 2. sezonu. Q szaleje, jest królowa Borg

fot. materiały prasowe

Cała historia 2. sezonu Star Trek: Picard związana jest z powrotem Q, w którego ponownie wciela się John de Lancie. Wywraca on wszechświat do góry nogami. Nagle bohaterowie znajdują się w przyszłości, w której nie ma Gwiezdnej Floty, a panuje totalitaryzm. Bohaterowie muszą cofnąć się do XXI wieku i udać do Los Angeles, aby uratować świat, który znają. Mają na to trzy dni, a fani obejrzą ich poczynania w 10 odcinkach. W trailerze widać też Annie Wersching w roli królowej Borg, ale nadal trudno wywnioskować jaka dokładnie będzie jej rola.

Podczas panelu potwierdzono również, że Star Trek: Picard dostał oficjalne zielone światło na realizację 3. sezonu. Wiedzieliśmy, że ten powstanie z różnych przecieków i wypowiedzi aktorów.

Star Trek: Picard - zwiastun 2. sezonu

W obsadzie są Sir Patrick Stewart, Jeri Ryan, Alison Pill, Isa Briones, Evan Evagora, Michelle Hurd, Santiago Cabrera, Orla Brady oraz Brent Spiner. Niewątpliwie będą też inni aktorzy znani z uniwersum, tak jak w pierwszym sezonie, ale twórcy chcą trzymać to w tajemnicy.

Za sterami stoją Terry Matalas i Akiva Goldsman w roli showrunnerów. Co ciekawe, Matalas ma udane doświadczenie z motywem podróży w czasie do XXI wieku; był on współtwórcą 12 małp. W ekipie producentów są Alex Kurtzman, Akiva Goldsman, Stewart, Terry Matalas, Michael Chabon, Doug Aarniokoski, Dylan Massin, Heather Kadin, Rod Roddenberry i Trevor Roth.

Star Trek: Picard - premiera w lutym 2022 roku. Ten miesiąc potwierdza trailer.