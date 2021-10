Star Trek: Prodigy - tak prezentuje się Kathryn Janeway. Kolejne nazwiska w obsadzie

materiały prasowe

Historia Star Trek: Prodigy skupia się na grupie nastolatków, którzy odkrywają stary statek Gwiezdnej Floty. Wykorzystują go do poszukiwania przygody, sensu życia i odkupienia win.

Teraz ujawniono nowych członków obsady głosowej. Są nimi Daveed Diggs, Jameela Jamil, Jason Alexander i Robert Beltran. Przy okazji zaprezentowano nowy klip, w którym widzimy hologram postaci Kapitan Janeway. Niestety nie trafił on jeszcze oficjalnie do sieci, a zaprezentowany został podczas panelu na New York Comic-Con. W wideo widzieliśmy ekipę młodych bohaterów, którzy kierowani będą przez Janeway. Poniżej możecie zobaczyć z kolei kadr z pokazanego wideo:

CBS

Przypomnijmy, że głosami czarnych charakterów będą John Noble oraz Jimmi Simpson. W obsadzie dubbingu są także Kate Mulgrew (jako hologramowa wersja kapitan Janeway z Voyagera), Brett Gray, Ella Purnell, Angus Imrie, Rylee Alazraqui, Dee Bradley Baker i Jason Mantzoukas.

Premiera pierwszego odcinka 28 października w USA.