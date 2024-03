Star Trek: Section 31 - Michelle Yeoh na pierwszym zdjęciu. Czy powstanie sequel?

fot. CBS Television Studios

Michelle Yeoh powraca do uniwersum Star Treka w nadchodzącym filmie,Star Trek: Section 31. Paramount+ pokazał zdjęcie z aktorką w roli Philippy Georgiou, co sugeruje, że zdjęcia do produkcji już zostały zakończone. Pozostaje teraz czekać na premierę.

Star Trek: Section 31

Star Trek: Section 31 - będzie sequel?

Zanim film zadebiutuje na Paramount+, osoby zaangażowane w franczyzę już sugerują, jakie projekty są w przygotowaniu. Jak informuje portal Variety, Yeoh wyraziła chęć nakręcenia kontynuacji produkcji, jeśli historia odniesie oczekiwany sukces.

Nie tylko Section 31 ma szansę na sequel. Producent wykonawczy i nadzorca uniwersum Star Treka, Alex Kurtzman, rozważa więcej możliwości związanych z filmami telewizyjnymi, w tym potencjalną kontynuację Picarda.

Star Trek: Section 31 - co wiadomo o filmie?

Cesarzowa Philippa Georgiou dołącza do tajnej wywiadowczej jednostki Gwiezdnej Floty, w której musi chronić Federację. Jednocześnie musi zmierzyć się z grzechami swojej przeszłości.

Alex Kurtzman ujawnił, że pomysł na solowe przygody Philippy wyszedł ze strony Michelle Yeoh, która wręcz marzyła o tym projekcie. Craig Sweeny napisał scenariusz, a za kamerą stanął Olatunde Osunsanmi.

Oprócz Yeoh, w filmie zagrają Omari Hardwick (Power), Kacey Rohl (Hannibal), Sam Richardson (Ted Lasso), Sven Ruygrok (One Piece), Robert Kazinsky (Pacific Rim), Humberly Gonzalez (Ginny i Georgia) oraz James Hiroyuki Liao (Barry).

Produkcja zadebiutuje na platformie Paramount+. Data premiery wciąż nie jest znana.