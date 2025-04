Czego spodziewać się po 2. sezonie The Walking Dead: Dead City? Obsada odpowiada

fot. AMC

Rozkręca się kampania promocyjna spin-offu The Walking Dead, który skupia się na postaciach Maggie i Negana. Do sieci trafiły nowe zdjęcia, a obsada wraz z twórcami odpowiadała na pytania związane z 2. sezonem. Wydarzenie miało miejsce w poniedziałek w Nowym Jorku, gdzie również zaprezentowano premierowy odcinek.

The Walking Dead: Dead City - co w 2. sezonie?

Podczas wydarzenia Lauren Cohan, czyli serialowa Maggie, została zapytana o to, co było dla niej ważne podczas pracy nad 2. sezonem The Walking Dead: Dead City. Aktorka odpowiedziała, że chciała wspierać nowe kierunki dla serialu. Dodała, że tworzą spin-offy, aby robić nowe rzeczy.

Celem na ten rok jest pokazanie wychowywania nastolatka i tego, jak świat na to wpływa. [Aby przedstawić] panikę rodzica, który traci kontrolę nad nastoletnim dzieckiem.

Z kolei Gaius Charles, który wciela się w Perlie'ego Armstronga spytano o to, czy będzie mieć nowy cel. Aktor odpowiedział, że widzowie zobaczą nowy wątek tego bohatera, który wyjaśnia dlaczego jest taki, jaki jest oraz kogo ochrania. W obsadzie znalazła się też Dascha Polanco, którą zapytano o to, jak to jest być nową postacią w serialu. Odpowiedziała, że już wcześniej była fanką franczyzy i była zachwycona, gdy dostała rolę. Przyznała, że bała się, bo w pobliżu chodziły szwendacze.

Największym entuzjazmem grania w spin-offie The Walking Dead wykazuje się Kim Coates, który znany jest serialu Synowie anarchii. Został poproszony o skomentowanie swojego castingu.

Byłem po prostu wdzięczny za zaproszenie i współuczestniczenie w tym. To fenomenalna obsada, fenomenalni reżyserzy… Mam na myśli, że Lauren wyreżyserowała 6. odcinek. Naprawdę fajnie jest zobaczyć, jak przeszedłem od motocykli do zombie.

Z kolei showrunner i producent wykonawczy Scott M. Gimple miał za zadanie skomentować decyzję o powrocie Lucille (ikonicznego kija bejsbolowego Negana).

Dama przywróciła Negana dla Negana; chce Negana w pełni. To skórzana kurtka, gładkie włosy, długie i wyszukane przemowy, a także właśnie Lucille.

Do swoich ról powrócili również Logan Kim (Hershel), Mahina Napoleon (Ginny), Zeljko Ivanek (Chorwat) i Lisa Emery (Dama). Do obsady 2. sezonu dołączyli m.in. Keira Gilchrista i Jake Weary.

The Walking Dead: Dead City - zdjęcia, zwiastun, plakaty

The Walking Dead: Dead City - 2. sezon

The Walking Dead: Dead City - fabuła 2. sezonu

W narastającej wojnie o kontrolę nad Manhattanem Maggie i Negan zostają uwięzieni po przeciwnych stronach. Gdy ich ścieżki się splatają, uświadamiają sobie, że wydostanie się z tej sytuacji będzie bardziej skomplikowane i wstrząsające, niż kiedykolwiek sobie wyobrażali.

The Walking Dead: Dead City - premiera pierwszego odcinka 2. sezonu 5 maja w serwisie Canal+.