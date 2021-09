Star Trek: Strange New Worlds: odcinkowy styl opowiadania powraca. Jest komentarz

fot. materiały prasowe

Według scenarzysty Akivy Goldsmana, każdy z odcinków Star Trek: Strange New Worlds przedstawi zamknięte historie rozpisane na pojedyncze odcinki, zamiast jednej dużej jak w Star Trek: Discovery czy Star Trek: Picard. Dodał, że każdy odcinek będzie opowiadany z perspektywy innego bohatera, by nadać temu bardziej interesującej i osobistej wartości.

Tak wyjaśnił podejście:

- Wracamy zasadniczo do epizodycznego opowiadania historii. To, co jest wyjątkowe w tej konkretnej odsłonie Star Trek, to to, że jest ona w pełni epizodyczna. Mówiąc 'w pełni', nieco przesadzam, ponieważ wątki bohaterów nadal pozostaną w odpowiedniej ciągłej formie serialowej. Nie będzie tak, że, jak Jim Kirk zobaczy, jak Edith Keeler umiera w jednym tygodniu i potem normalnie żyje w następnym, jakby nic się nie stało, a tak to było w przypadku oryginalnej serii. Nasi bohaterowie będą nosić ze sobą swoje cierpienia lub to, czego się nauczyli, z odcinka na odcinek. Historie są epizodyczne, a to pozwala nam powtórzyć coś, w czym oryginalna seria jest całkiem dobra, nadając jej nieco inne tony''- stwierdził scenarzysta.

Za reżyserię serialu odpowiada między innymi montażystka Andi Armaganian (Arrow) oraz reżyser Chris Fisher (Bastion). Wśród obsady pojawi się Anson Mount jako kapitan Christopher Pike oraz Jess Bush jako pielęgniarka Christine Chapel.

Star Trek: Strange New Worlds zadebiutuje na Paramount+ w 2022 roku.