Co z 4. sezonem Star Trek: Strange New Worlds? Nowe informacje

Od finału 2. sezonu Star Trek: Strange New Worlds minęły już dwa lata, a fani czekają na wieści o dacie premiery nowych odcinków. Paramount+ nadal nie potwierdziło, kiedy nastąpi ten debiut. Jednak według Trek Central rozpoczęły się już zdjęcia do... 4. sezonu, który ma koncentrować się na kapitanie Christopherze Pike'u (Anson Mount) oraz jego załodze. Przewiduje się, że produkcja potrwa do końca lipca 2025 roku.

4. sezon Star Trek: Strange New Worlds w drodze, ale co z trzecim?

Od października 2024 roku nie otrzymaliśmy żadnych nowych informacji w sprawie 3. sezonu Star Trek: Strange New Worlds. Ostatnim razem podczas nowojorskiego Comic-Cona wyszedł trzyminutowy klip ze sceną z pierwszego epizodu. Ogłoszono również, że Rhys Darby gościnnie pojawi się w 3. sezonie. Showrunner Henry Alonzo Myers zdradził, że aktor ma zagrać postać, która będzie "znajoma, ale kompletnie nowa dla tych, którzy znają Star Treka". Spodziewa się jednak, że będzie nowym ulubieńcem widzów.

Niespodzianki zapowiadała również Nami Melumad, która komponuje muzykę dla Strange New Worlds. Nie będzie żadnego odcinka musicalowego, ale pewne elementy mają nieźle zaskoczyć widzów.

