Star Trek: Strange New Worlds: nowe sceny z serialu. Oto Uhura i La'an

fot. materiały prasowe

Star Trek: Strange New Worlds to nowy serial ze świata Star Treka, który jest powrotem do tego, co widzowie znają z oryginału z lat 60. Nie będzie mieć 0n dużej historii rozpisanej na cały sezon, a skupi się na wątkach zamykanych w pojedynczych odcinkach. Do tego powrócą postacie z oryginalnego Star Treka granego przez nowych aktorów. Na czele z Nyotą Uhurą, w którą wciela się Celia Rose Gooding, doceniana aktorka teatralna.

Star Trek: Strange New Worlds - spoty

Spoty skupiają się na postaciach, które widzowie poznają w serialu. Pierwszy pokazuje Uhurę, a drugi La'an Noonien-Singh graną przez Christinę Chong. Dzięki tym filmikom możemy też zobaczyć sporo nowych scen, których pierwszy teaser widzom nie pokazał.

Pierwszy odcinek serialu został wyreżyserowany przez Akivę Goldsmana, który napisał także jego scenariusz. Autorami historii są Goldsman, Alex Kurtzman i Jenny Lumet. Goldsman, Kurtzman, Lumet, Alonso Myers, Heather Kadin, Frank Siracusa, John Weber, Rod Roddenberry, Trevor Roth i Aaron Baiesą są producentami wykonawczymi.

Star Trek: Strange New Worlds - premiera w USA w platformie Paramount+ odbędzie się 5 maja 2022 roku. Data debiutu w Polsce nie jest znana.

