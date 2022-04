Star Trek: Strange New Worlds - zdjęcia z serialu. Spock i inni w akcji

fot. materiały prasowe

Star Trek: Strange New Worlds to spin-off serialu Star Trek: Discovery. Poznaliśmy tych bohaterów na czele ze Spockiem i Kapitanem Pykiem w 2. sezonie tego hitu amerykańskiej platformy Peacock. Serial opowiada o załodze statku Enterprise lata przed wydarzeniami z pierwszego tytułu uniwersum Star Trek: Oryginalna Seria, więc przed objęciem posady kapitana przez Kirka, który notabene został potwierdzony, że pojawi się w 2. sezonie. Zagra go Paul Wesley.

Star Trek: Strange New Worlds - zdjęcia

Do sieci trafiły zdjęcia z pierwszego odcinka. Zobaczcie je w pełnej galerii serialu.

Star Trek: Strange New Worlds

Przypomnijmy, że serial będzie różnić się od Star Trek: Picard i Star Trek: Discovery, bo nie będzie skupiać się na jednej dużej historii. Tym razem jest to powrót do korzeni, czyli załoga Enterprise będzie podróżować i przeżywać różne przygody rozpisane na pojedyncze odcinki.

Star Trek: Strange New Worlds - premiera w maju 2022 roku.